Välismaa lühiuudised

ÜRO juht nõuab tegusid toidukriisi leevendamiseks

ÜRO peasekretär António Guterres kutsus eile tegutsema kiiresti ja otsustavalt, et tagada stabiilne toiduvoog, mille on ohtu seadnud Venemaa sõjategevus Ukrainas. «See põhjustab tohutuid kannatusi, hävingut ja laastab riiki. Aga see puhub ka lõkkele kolmemõõtmelise ülemaailmse toidu-, energia- ja finantskriisi, mis tabab valusasti kõige kaitsetumaid inimesi, riike ja majandusi,» ütles ÜRO peasekretär. Guterres kutsus üles kaotama ekspordipiirangud, jagama ülejääke ja reserve vaesemale elanikkonnale ning tegelema toiduainete hinna tõusuga, et turge rahustada. AFP/BNS