Ära on vaadeldud juba 112 000 nurmenukku

Tartu Ülikooli teadlaste üleskutse nurmenukke vaadelda on kulgenud väga edukalt ning inimesed on juba ligi 1400 vaatlusel kindlaks teinud peaaegu 112 000 nurmenuku õietüüpi. Teist aastat tehakse nurmenukuvaatlust üle Euroopa. Eestis on vaatlusi tehtud 600. Teist sama palju jõuab ära teha veel enne, kui nurmenuku õitseaeg lõppeb.