Ajakirjanik Andrei Soldatov kuulutati tagaotsitavaks

Venemaa siseministeerium lisas ajakirjanik Andrei Soldatovi tagaotsitavate nimekirja. Eile ilmus ministeeriumi koostatud tagaotsitavate andmebaasi kaart Soldatovi andmetega. Soldatov on Venemaa ajakirjanik, paljude raamatute autor ja veebisaidi Agentura.ru peatoimetaja. Soldatov kirjutas suhtlusvõrgustikes, et tema vastu algatati 17. märtsil kriminaalasi ja praegu on kõik tema varad Venemaa pankades külmutatud. Interfax/BNS