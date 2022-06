Praegu maksab leivapäts euro, aga poole aasta pärast?

Vili kallis, liha kallis

Teravili on ka loomatoit ja paratamatult hakkab see mõjutama liha, munade ja piima hinda.

Sõrmus nentis, et kõrged viljahinnad on väga suur probleem loomakasvatajatele. Kuigi liha, piima ja munade hinnad on juba päris palju tõusnud, siis tootmiskulud on kasvanud veelgi kiiremini. Näiteks seakasvatuse kohta võib öelda, et praegune sealiha kokku­ostuhind pole piisav, et jätkusuutlikult katta väga kallid söödakulud.

Praeguseks pole kogu tootmiskulude kasv veel põllumajandustootjateni jõudnud, mistõttu tuleb arvestada toiduainete jätkuva hinnatõusuga. Möödunud nädalal põllumajanduskoja korraldatud põllumajanduse ärifoorumil tõdesid mitmed ettekandjad, et põllumajandussaaduste hinnad võivad küll üsna palju kõikuda, aga lähiaastatel ilmselt tuleb arvestada senisest hinnatasemest palju kallimate põllumajandussaaduste ja toidu hindadega.

Roomet Sõrmus tõdes, et kõrge viljahind on väga suur probleem loomakasvatajatele. Tairo Lutter / POstimees Foto: Tairo Lutter

Kõik peamised põllumajanduse tootmiskulud on väga kiiresti suurenenud. Kasvanud on energia-, kütuse-, väetise-, masina- ja söödakulud, samuti tööjõukulud. Kütusehinnad löövad rekordeid. Väetise hinnad on küll sõja puhkemise järgse rekordtasemega võrreldes mõnevõrra langenud, aga aastases võrdluses on need ikkagi umbes kolm korda kõrgemad.

Ostujõud otsustab