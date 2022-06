Talu töötleb kohalikku luist kala restoranikõlblikuks

Kala ja kala töötlemisega on Pusku turismitalu seotud juba oma ajaloo kaudu. „Avastasin selle paiga 2008. aastal, kui otsisin Väinamere ääres kohta, kus ise mõnusalt aega veeta ja sõpru külla kutsuda. Nii sattusingi kunagise Lääne Kaluri mahajäetud ja võsastunud puhkebaasi peale, mis ootas ostjat. Läheduses on paadisadam, kust käib suviti merel rohkem paate kui Rohukülast. Turismitaluks kujunesime sujuvalt, sest meri ja loodus mõjuvad magnetina. Suvi on meil sisuliselt täis broneeritud, väljaspool hooaega saab ümberkaudne rahvas siin oma üritusi pidada,” jutustas Loo.

Luudest lahti

Loomulikult pakutakse merelähedases talus külalistele suitsukala, aga see on ikkagi hooajaline. Suvel tahavad suitsukala kõik, aga muul ajal on huvi lahja. Nii nuputati enda jaoks täiendavat tegevust. Kuna kalasaagid on kõige priskemad kevadel ja sügisel ning kalurid on pidevalt hädas kohaliku valge rannakalaga: säinas, särg, koger, nurg, kiisk, latikas, vimb ja teised liigid, mida püütakse palju, kuid luisuse tõttu keegi ei taha, hakatigi kalahakklihaga katsetama.