Küsime spetsialistilt ⟩ Kas tuua arlekiinlepatriinud aeda lehetäisid sööma?

Kohe on käes aeg, mil lehetäid me viljapuid ja roose ründama asuvad ning aiapidaja üle päeva pritsipudeliga taimede vahel ringi jooksma peab. Äkki päästavad meid sellest vaevast võõrliigina Eestisse elama asunud aasia arlekiinlepa­triinud? On ju need maailma vallutamas just seepärast, et inimesed neid ­lehetäidevastase biotõrjevahendina ise levitasid.

Euroopas müüdi aasia arlekiinlepatriinut 1990. aastatel lausa aianduspoodides kui kemikaalivaba ja looduslähedast lehe- ja kilptäiliste tõrjevahendit. Paraku levisid arlekiinid aedadest ja kasvuhoonetest kiirelt väljapoole ning nüüdseks on nad Eestisse jõudnud.

Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna nõunik Merike Linnamägi:

Kindlasti ei soovita aasia arlekiinlepatriinusid endale koduaeda tuua, sellega levitatakse neid uutesse kohtadesse. Kuigi ta võib teatud kohtades olla hea lehetäide sööja, siis tulevad nendega kaasa tülikad probleemid, nagu puuviljade ja marjade rikkumine ning sügisel tuppa trügimine.

Just hoonetesse talvituma minek võimaldab neil talvehooaja üle elada. Aasia arlekiinlepatriinud, kes jäävad talvituma kuhugi loodusse, saavad suure tõenäosusega hukka. Seega nende loodusest hoonete lähedusse toomine võib talvituvate isendite hulka suurendada. Samuti on siis reaalne oht, et nad levivad edasi naabrite juurde, kes pärast samaga hädas.

Kui te neid leiate ja olete veendunud, et tegu on tõesti aasia arlekiinlepatriinuga, on soovitus nad hävitada. Nende mõju kohalikele liikidele on potentsiaalselt väga kahjustav ning kuni on võimalik, püüame nende massilist leidumist ära hoida.

Üksikisendi hävitamiseks võib selle laiaks litsuda, suurema koloonia puhul, näiteks kui sügisel tulevad tuppa aasia arlekiinlepatriinud, on võimalus need plastkarpi kokku koguda ja üle öö sügavkülmas hoida.