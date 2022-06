Purskkaev loob koduaeda mõnusat meeleolu

Aga ehk ei peagi midagi nii väga purskama ja sellega, mida mõistame sõna kaev all, ei ole purskkaevudest enamikul ühist muud, kui et kasutatakse vett ja pumpa.

Laias laastus saab purskkaevusid võrrelda valgustitega: on kohtvalgusteid, laelampe ja tervet staadioni valgustavaid prožektoreid. Löö aga internetti otsisõna purskkaev ja pakkumisi tuleb mühinal. Allakirjutanu leidis kerge vaevaga ühest e-kaubamajast paarikümnesentimeetrise, tõenäoliselt umbes klaasitäit vett liigutava kujukese, millel hind vähem kui 30 eurot, aga tootenimi ikkagi purskkaev. Kui kõrv lähedale panna, siis veevulinat ikka kuuleb, vähemalt mõnda aega. Ongi nii, et vesi sisse, pistik vooluvõrku ja toimib. Pane aeda või tuppa, kuidas soovid.

Ülemist hinnapiiri pole

Samm edasi on juba süsteem, kus aeda on rajatud veesilm, mille põhja asetatakse pump ja lisatakse purskkaevu düüs. Taas: pump vooluvõrku ja pritsib. Soovi korral saab lihtsa vaevaga düüse vahetada ja veejuga muuta. „Lihtne lahendus on sellinegi, et kujukesest, kivist või millest iganes omanik soovib, juhitakse läbiv ava üles ja all olevas anumas on vesi, mis pannakse pumba abil ringlema,” kirjeldas enam kui kümme aastat basseine ja purskkaevusid ehitanud osaühingu Revix Grupp juht Reijo Kurik. Suhteliselt väikese kuluga saab koduaeda juurde kena lisaaktsendi.