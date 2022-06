Kukehari passib salati sisse

Kukehari (Sedum) on umbes 400 liigiga eri eluvormidega (ühe- ja mitmeaastased, heitlehised ja igihaljad, puhmad, poolpõõsad jne) taimede perekond paksuleheliste sugukonnast. Paksulehelised on liigiliselt enim levinud Mehhiko troopiliste alade mäestikes ja põhjaparasvöötmes. Lehed on neil lihakad, lamedad või ruljad. Õied on valged, kollased või punakad, tavaliselt viietised, mis on koondunud ebasarikaisse või kändasse. Eestis on looduslikult levinud neli liiki: harilik kukehari, valge kukehari, suur kukehari ja verev kukehari.