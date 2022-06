Lilleilu hoidmiseks on omad nipid

Käes on aasta suurim lillede kinkimise ja istutamise aeg. Millist küll valida ja kuidas edasi toimida, et see ilu võimalikult kaua silma rõõmustaks? Ega muud, kui tuleb küsida nõu asjatundjatelt.

Varte lõikamine

Juba üle kahekümne aasta tagasi Tootsis väikese aiandiga alustanud Tarvo Alvet, kes nüüd omab lisaks aiandile veel lillepoodi Pärnus ja kuut suvist müügiplatsi mitmel pool Eestis, on valmis veidi oma eduka lilleäri saladusi avama. Seos Tootsi aleviga on küll väikeseks jäänud, aga nime on mees koos kaasa Merjega alles jätnud, sest see ju puhas Eesti klassika. Praegu on lillepoodides mõistagi kiire aeg, sest rõdud ja aiad ootavad lilleiluga täitmist. Samas on müügi tipp koolide lõpetamise aegu alles tulemas ja selleks valmistumine käib.