Allikasilma elamustalu üllatab loomade ja teravate maitsetega

Kui Allikasilma elamus­talu perenaine Kadri Bre­cher kuus aastat tagasi Facebookis vana talumaja müügikuulutust nägi, tabas teda sekundiga äratundmisrõõm ja teadmine, et just see on tema tulevane kodu. „Olin seda maja koos väravas ilutsevate kastanipuudega unenäos või eelmises elus näinud, sest tundsin selle kohe ära,” rääkis ta.