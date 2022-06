Priit Hõbemägi ⟩ Ajakirjanduse sisupakkujate eesmärk ei ole enam reklaamitulu, vaid kasutajaskonna lojaalsuse tagamine

Christensen väitis teadusliku uurimise andmete tulemusel, et suured ja edukad firmad ei suuda pikas perspektiivis tippu püsima jääda ning jäävad alla uutele tulijatele ühel paradoksaalsel põhjusel – et nad teevad kõike täiesti õigesti! Edukad suurfirmad keskenduvad oma klientide kõige rikkamale ja kasumlikumale rühmale, tehes viimastele meeldivaid ja ettevõttele väga kasumlikke tooteid. Samal ajal ilmuvad turule uued alustajad, kes loovad ja teevad odavamaid ja viletsama kvaliteediga tooteid ning söövad ennast nende abil vähehaaval juba olemasolevale turule sisse, suunaga alt üles. Aja jooksul ja ise edasi arenedes võtavad nad lõpuks üle nii kliendid kui ka turu. Endistele tippfirmadele jääb vaid turu ülemine, ehk nn premium-osa, aga see ei suuda neid enam üleval pidada.