Välismaa lühiuudised

Tsihhanovskaja: Valgevenes võimutseb stalinlik terror

Valgevenesse on naasnud stalinlik terror, ütles Valgevene demokraatliku liikumise juht Svjatlana Tsihhanovskaja eile Läti seimile. Tsihhanovskaja sõnul suletakse tema kodumaal valgevenekeelsete raamatute kirjastusi, Valgevene sümboolikaga kaupa müüvaid ettevõtjaid vahistatakse. Inimesi, kes järgivad demokraatlikke põhimõtteid, karistatakse, lisas Tsihhanovskaja, kes tuletas meelde, et seadus näeb igasuguse protesti eest ette surmanuhtluse ja selle eesmärk on tekitada inimestes hirmu. Tsihhanovskaja sõnul kehtestas Euroopa Liit Aljaksandr Lukašenka režiimile sanktsioonid liiga hilja. Kui Lukašenka oleks peatatud, ei oleks Valgevenest tema sõnul saanud Venemaa presidendi Vladimir Putini Ukraina-vastase rünnaku sillapead. «Meie võidu korral ei oleks Kiievi eeslinnad varemetes, Vene armee ei rüüstaks Tšornobõli tuumajaama ning tuhanded inimesed Butšas ja Borodjankas oleksid elus,» ütles Tsihhanovskaja, kelle sõnul on Valgevene praegu de facto okupeeritud, sest Lukašenka täidab mitte valgevenelaste, vaid Putini soove. BNS