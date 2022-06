Erkki Bahovski ⟩ Vene retrofašismi eripära

Nii on tunnustatud Ameerika ajaloolane Timothy Snyder arvukates intervjuudes (vt nt Der Tagesspiegel, 13.04) öelnud, et Venemaa on muutunud maailma fašismi keskuseks.

Oma pikas artiklis ajalehes The New York Times (19.05) loetleb Snyder tunnused, miks Putini režiim Venemaal on fašistlik. «Sel on ainujuhi, Vladimir Putini kultus. Sel on surnute kultus, mis on organiseeritud Teise maailmasõja ümber. Sel on imperiaalse hiilguse möödaniku kuldajastu müüt, mis tuleb taastada raviva sõjavägivalla ehk mõrvarliku sõjaga Ukrainas,» kirjutab ta.