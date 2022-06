AK ⟩ EKI keelekool: kroolin nagu jaksan – veebis

Vajadus nii spetsiifilisemate (näiteks Facebooki postitused) kui ka peaaegu kogu veebi hõlmavate tekstikorpuste ehk elektrooniliste tekstikogude järele kasvab: peale selle, et need on keeleteadlaste uurimismaterjal ja keeletehnoloogiate väljatöötamise alus, on need vajalikud ka eraettevõtetele. Näiteks võimaldab sotsiaalmeediapostituste kroolimine ettevõttel filtreerida automaatselt infot oma klientide eelistuste (millest nad räägivad ja milline on nende meelestatus) ja kasutajakogemuse ning toodete tagasiside kohta. Sotsiaalmeedia peegeldab kõige kiiremini ka turumuutusi ja võimaldab jälgida konkurente. Tekstidest leitud info põhjal on ettevõttel võimalik oma tegevust paremini planeerida.