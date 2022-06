LAUPÄEVANOVELL ⟩ Imre Siil: Londilugu

Olgu sissejuhatuseks kohe ära öeldud, et allpool kirjeldatud vastuolulised sündmused, mille osaliseks ma tahtmatult sain, seostusid ootamatul moel meie suurepärase kunstniku Jüri Arraku mõningate iseäralike piltidega. Nägin neid kunstiteoseid ühel Harju tänava väikeses galeriis välja pandud näitusel. Kogu lugu on ausalt öelda veidi piinlik ja võib-olla ei peakski seda avalikult rääkima, aga olgu pealegi – kui juba kord alustasin, räägin ruttu ära. Igatahes lastele see lugemiseks ei kõlba, olgu ka kohe ette hoiatatud.