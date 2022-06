ANALÜÜS ⟩ Isamaa seatud tingimustest tõotab saada oravate peavalu

Otse haiglavoodist pressikonverentsil osalenud Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder luges pea seitse minutit ette tingimusi, mille alusel nad on nõus Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga koalitsiooni tulema.

Isamaa, kes otsustas laupäevasel volikogul minna koalitsiooniläbirääkimistele Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga, esitas pika rea tingimusi, mida on vaja täita, et nemad ka lõplikult koalitsiooni tuleksid, ja see teeb oravate jaoks järgmistel nädalatel kestvad koalitsiooniläbirääkimised kõike muud kui lihtsaks.