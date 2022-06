JUUNIKÜÜDITAMINE ⟩ Rataste vahele jäänud mehe elu lõpp taastub killu kaupa

Gerhard Luki lugu on kaasahaarav. Kõik, kelle poole pöördusin, püüdsid aidata. Tema saatus oli seotud kõigi Eesti kommunismiohvrite saatusega. Paljud neist on leitud, kuid leidub neidki, kelle saatus on endiselt teadmata. Siinne lugu näitab, et ikka on veel lootust leida oma kadunud omaste jälgi.