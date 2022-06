Välismaa lühiuudised

Ukraina eitas Sjeverodonetski äralõikamist

Ukraina võimud teatasid eile, et Sjeverodonetski linn ei ole nädalaid kestnud Vene rünnakust hoolimata ära lõigatud. Linnavalitsuse juht Oleksandr Strjuk ütles, et kolmas sild üle Siverski Donetsi jõe, mis ühendab linna Lõssõtšanskiga, on turmtules hävinud, kuid Sjeverodonetsk ei ole eraldatud ja Ukraina väed jätkavad selle kaitsmist. Strjuki sõnul on 540–560 tsiviilelanikku varjunud linnas asuvasse Azoti keemiatehasesse, mille pihta on Venemaa Luhanski oblasti kuberneri Serhi Haidai sõnul tule avanud. AFP/BNS