Primavera Sound: palav ilm, veepuudus ja pikad järjekorrad muutsid festivali avapäeva katastroofiks

Euroopa üks suurim ja prominentseim muusikafestival Primavera Sound on tagasi ning pärast kaht ärajäämist koroona tõttu on huvi selle vastu tohutu. 20. sünnipäeva tähistava festivali esinejate nimekiri on läbi aegade parim ja kümned tuhanded inimesed on avapäeval kohal lootuses näha oma lemmikartiste. Keda on aga häbiväärselt vähe? Piletikontrollijaid ja teenindajaid. Mis on talumatult kõrge? Barcelona õhutemperatuur ja salakaval UV-indeks. Mida pole üldse? Kommunaalvett. Tulemus? Katastroof.