Välismaa lühiuudised

Kirik kritiseeris patriarh Kirillile kehtestatud sanktsioone

Ühendkuningriigi kehtestatud sanktsioonid patriarh Kirilli suhtes Venemaa sõja toetamise eest on mõttetud, ütles vene õigeusu kirik eile. «Kirik on – eriti praegu – viimane sild, sidevahend, mida nad püüavad mingil põhjusel hävitada,» ütles kiriku pressiesindaja Vladimir Legoida. Ühendkuningriik määras eile sanktsioonid Venemaa presidendi Vladimir Putini lähedase liitlase patriarh Kirilli suhtes, kelle Euroopa Liidu riigid jätsid kahe nädala eest Ungari vastuseisu tõttu oma sanktsioonipaketist välja. Värskes Ühendkuningriigi sanktsioonide nimekirjas on ka Venemaa laste õiguste volinik Maria Lvova-Belova, kes on väidetavalt seotud vähemalt 2000 Ukraina lapse vägivaldse Venemaale adopteerimisega. AFP/BNS