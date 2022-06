AK ⟩ EKI keelekool: eesti kirjakeel sündis koloniaalkeelena, aga temas on vägi ja väetis

Vägeval kirjakeelel, mis kinnitas eestlaste rahvustunnet, oli üks nõrk koht: selle olid loonud sakslased. 1721. aasta käsiraamatu väljaandjad möönsid oma (saksakeelses!) eessõnas, et kindlasti oleks olnud võimalik sisu veel nõtkemalt ja keeleomasemalt edasi anda, kui «eesti rahvas vanadest aegadest peale sobivalt haridust oleks saanud ja sündinud eestlaste seast oleks kerkinud esile isikuid, kes oma isamaad selles osas vajalike abivahenditega abistada oleksid saanud». Paraku pole näiteks 17. sajandist teada tõesti mitte ühtegi eestlast, kes eesti keele edendamisega oleks tegelenud. Ja tollane pastorite kirikukeel ning talurahva maakeel olid teineteisest nii kaugel, et jäid vastastikku tihti arusaamatuks. Nii võisid pietistid 18. sajandi algul oma saavutuse üle õigusega uhked olla ja loota, et lõhe maa- ja kirikukeele vahel nüüd kaob.