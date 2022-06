Margus Martin ⟩ Jordan B. Peterson: Kui räägid, mida inimesed on juba varem rääkinud, oled igav

Püüan anda edasi ideed, mis on justkui kutse täiskasvanuikka: «Kasvage suureks – me vajame teid! Võtke ennast kokku. See on tähtis.»

Milliseid elu mängureegleid järgite?

Arvan, et neid reegleid on kaks. Üritan elada maailmas, kus kõik edenevad ja kasvavad jõudsalt. Eeldan, et see tuleb mu otsusest pidada kinni armastuse põhimõttest. Üritan alati öelda seda, mis manifesteerub minu jaoks kui tõde. Oletan, et armastuses peituv ongi tõde, mis aitab mul toime tulla.

Olen otsustanud, et maailm on karm ja kannatusi täis koht. Selle teadmisega ei ole kerge positiivselt toime tulla, selleks on vaja teadlikku ja praktilist otsust. Mina olen selle otsuse langetanud ja harjutan.