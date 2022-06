Aasta ühel pikimal päeval, 22. juunil peetakse üle maailma kaamelipäeva. Nüüdisaegsete kaamelite elupaigas Aasias ja Aafrikas on see päev sageli ka aasta kuumim ning seetõttu eriti kohane juhtimaks tähelepanu neile imepärastele kõrbeasukatele, kes on kohastunud eluks äärmuslikes tingimustes.