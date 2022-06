Ööl vastu võidupüha süttis Tartus Kruusamäe tänaval hoovis asunud kõrvalhoone, mille leekidest läks omakorda põlema selle kõrval elumaja. Päästeameti pressiesindaja sõnul on see mitme korteriga maja, kuid õnneks saadi õigel ajal jaole ning tulekahjus inimesi ei hukkunud. Päästjatele anti teada, et kõrvalhoones asub sada liitrit diislikütust, mistap reageeriti sündmusele suurte jõududega.