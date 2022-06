POSTIMEHE ÜLEVAADE ⟩ Viis NATO tippkohtumise sõlmküsimust

1. Kaitsehoiak vaadatakse üle. Juba 2014. aastast ehk alates Krimmi anneksioonist ja Vene rünnaku algusest Donbassis on NATO kasutanud retoorikat, et peab naasma oma algmissiooni juurde ehk alliansi enda territooriumi kaitsele. Pärast tänavu 24. veebruaril Ukrainas alanud sündmusi on tooni keeratud mitu korda tugevamaks.