Venemaa opositsioonipoliitik mõisteti vangi

Vene kohus mõistis eile opositsioonipoliitiku Ilja Jašini 15 päevaks vangi. Jašini advokaat Vadim Prohhorov teatas varem Facebookis, et tema klienti süüdistati allumatuses politseile. Jašin vahistati esmaspäeva õhtul, kui ta jalutas koos sõbra Irina Bablojaniga läbi pargi. «Nad ütlesid, et ta solvas [politseid] ja vandus vahistamise ajal. See ei vasta tõele,» kirjutas Bablojan. Jašin on vangistatud opositsioonitegelase Aleksei Navalnõi liitlane. AFP/BNS