NÄDALA LOOMAAED ⟩ Veeprotseduurid korvavad kuuma ilma varjupooled

Loomaaia asukatele on jaanipäevaga saabunud palavus täitsa kontimööda. Tüügassead peesitavad otse kuumal liival. Elevandid on katnud end üleni sinisavikihiga. Surikaadid naudivad elu ja lasevad imetleda oma vallatuid poose. Jääkaru Friida ujub pikalt ja mõnuga ning peale veest väljumist ei mõtlegi püherdada nagu tavaliselt, et karvastik kuivaks pressida, vaid jalutab tilkuvana ringi.