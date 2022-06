Välismaa lühiuudised

Iseseisvuse küsimus lõhestab Šotimaa elanikke

Referendumil toetaks Šotimaa iseseisvumist 44 ja Ühendkuningriigi koosseisu jäämist 46 protsenti Šoti valijaist, selgub eile avaldatud arvamusküsitluse tulemustest. Kümme protsenti ajalehe The Scotsman tellitud ja Savanta ComResi läbi viidud uuringus osalenutest jäid erapooletuks. Šotimaa esimene minister Nicola Sturgeon teatas teisipäeval, et tema valitsus plaanib korraldada iseseisvusreferendumi 19. oktoobril 2023. aastal, kuid möönis, et ilma Ühendkuningriigi valitsuse heakskiiduta ei pruugi rahvahääletus toimuda. Seaduslikkuse tagamiseks palub valitsus arvamust Briti ülemkohtult. 2014. aasta referendumil pooldas Ühendkuningriiki jäämist 55 protsenti valijaist. AFP/BNS