Venemaa teatas Lõssõtšanski ja Luhanski hõivamisest

Vene kaitseminister Sergei Šoigu teatas eile, et Vene väed on hõivanud strateegilise Lõssõtšanski linna ja kontrollivad nüüd kogu Luhanski oblastit. Vene väed ja nende separatistidest liitlased on võtnud Lõssõtšanski ja teised lähikonna linnad, eeskätt Belogorovka, Novodružeski, Malorjazantseve ja Bila Hora täielikult oma kontrolli alla, lisas ministeerium.