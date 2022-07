Pärnu Ooperipäevad ärkavad pikast koroonaunest

Tänavuse festivali peakülaliseks on esmakordselt Eestis esinev Poola Kuninglik Ooper, kelle ettekandes saab publik kuulda ja näha galakontserti ning kahte täispikka ooperit, milleks on Wolfgang Amadeus Mozarti «Don Giovanni» ja Stanisław Moniuszko «Õudne mõis». Ooperipäevade eel vastas minu küsimustele Pärnu Kontserdimaja juht Marika Pärk.

Paus Pärnu Ooperipäevade eelmise ja tänavuse toimumiskorra vahel venis päris pikaks. Ega teil tegijatena sellist tunnet ei tekkinud, et nüüd on kõik, et ehk ei peaks jätkama?

Eks see tunne tuleb vahepeal ikka peale. 2020. aastal oli meil eriti kurb meel selle üle, et kui kevadel kuulutati välja üleriigiline karantiin, siis just sellele eelneval päeval oli Poola Kuningliku Ooperi delegatsioon meie juurest lahkunud ning me olime põhjalikult läbi arutanud kõik etendustega seotud tehnilised üksikasjad.