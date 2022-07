Peeter Tammearu: kultuur on nagu rohi, mis ajab ennast ikkagi igalt poolt välja

Aleksander Gelmani näidendi originaalpealkiri on «Almar», lühend Albertist ja Margaritast, mille tegelased endile ühiselt panid. Gelman oli seitsmekümnendatel-kaheksakümnendatel üks rahvusvaheliselt kõige rohkem lavastatud vene dramaturge, kelle looming jõudis korduvalt ka Eesti teatrilavadele.

Lavastus kõneleb Einsteinist (Peeter Tammearu), kel on süümepiinad tema rolli tõttu USA tuumaprogrammi realiseerimises, ning võimaluste otsimisest inimkonna päästmiseks reaalseks muutunud tuumakatastroofi jaoks, mis projitseerub psühholoogilisele vahekorrale Einsteini viimase armastuse – maailmakuulsa vene skulptori Sergei Konjonkovi abikaasa Margaritaga (Triinu Meriste). Näidendi on tõlkinud Jaak Allik, lavastaja on Peeter Tammearu.