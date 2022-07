ÜLEVAADE ⟩ Johnsoni poolik taandumine võib jätta Ühendkuningriigi võimuvaakumisse

«Nagu oleme näinud Westministeris [parlamendis], on karjainstinkt võimas ja kui kari läheb liikvele, siis see liigub,» lausus Johnson eile pärast partei juhi kohalt lahkumist peaministri residentsi ees Downing Streetil, viidates valitsuse ja parlamendiliikmete vastuhakule. «Mu sõbrad poliitikas, mitte keegi pole kaugeltki asendamatu ning meie geniaalne ja darvinistlik süsteem toodab järjekordse juhi, kes on sama pühendunud selle riigi edasiviimisele rasketel aegadel.»