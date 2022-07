Tänasest on peatatud rääbisepüük Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, sest sel aastal püüda lubatud rääbise kogus on 90 protsendi ulatuses välja püütud. «Kalurid on teinud tublit tööd ja 49 tonnist, mis on selleks aastaks lubatud rääbise püügimäär, on veest välja toodud ligi 42 tonni,» selgitas maaeluminister Urmas Kruuse eile.