Kunstnike Liidu aastanäitus: ärevad teemad, kuid saab ka nalja

Siin jaguneb teeots kahte harru. Võimalikud juhukülastajad, kes leiavad ennast kunstinäitustelt pigem harva ja on kohale tulnud näiteks mõne oma kunstnikust tuttava utsitusel – nende jaoks ei muutu eriti midagi. Žüriiga ülevaatenäituse formaat ja suur osalejate koguarv (244 soovijast valiti aastanäitusele seekord 72 kunstnikku) kindlustavad sellise kvaliteedi ja kvantiteedi suhte, et midagi kindlasti meeldib või jääb vaimusilma võbelema. Aastanäitus on ikka tähendanud siinsele kunstipublikule ennekõike ülevaadet: vähem või enam nimekaid kunstnikke oma tuntud headuses.

Seevastu need külastajad, kes on Kunstihoone tiimi meediaesinemisi mullu sügisest jälginud, saavad nüüd soovi korral kehastuda hobi korras «kunstigeoloogideks»: tuvastada võib peidetud kihistusi Lasnamäe paepealsele pinnasele mõeldud näituseprojektist, mis siiski harjumuspärasel Vabaduse väljakul avatud sai. Mitte et peaks – ei Kunstihoone remondist ega kolimisest pole näitusetekstides sõnagi. Aga kes see loll on? «Me käime korraks ära, teie mängige!» vihjas eelmise Kunstihoone näituse pealkiri.