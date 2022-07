Mika Keräneni ülemlaul lapsepõlvekodule Karjalale

Mika Keräse «Minu Karjala» on ilmunud Petrone Prindi kuulsas «Minu»-sarjas, see on kirjutatud vabalt, nõtke randmega, endale pole eeskujuks seatud klassikalisi reisikirju, milliseid minu põlvkond mäletab sama tänuväärsest sarjast «Maailma ja mõnda». Keräse puhul on tegemist vaimuka enese- ning amatöörlike etnograafia- ja lingvistikauuringute ilusa seguga. Keränen kirjutab iseendast, ainult väheke Karjalast kui üldse sellisest.