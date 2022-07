Vaatlus: Turule maasikale tuleb minna prillid peas

Mul on omamoodi põnev hobi sel suvel tekkinud – turul maasikajahil käimine. Ühel kõige kuumemal päeval kella 14 paiku Pärnu turule maasikaid ostma minnes jalutasin lettide eest läbi ja jäin pidama ühe ilmselgelt edasimüüja juures, kelle silt kuulutas, et tegu Eesti maasikatega Lääne-Virumaalt, sordiks ’Asia’. Jah, tean küll, et need kõige õigemad maasikad tuleb osta neilt müüjatelt, kel peale maasikate muud letil pole, aga müüjatädi näis armas ja tundus hea mõte talle käivet teha.