Moodne laut vähendab loomade stressi

„On hea meel tõdeda, et püsime ehitusega nii ajaliselt kui ka eelarveliselt igapidi graafikus ning materjalinappus meid ei kimbuta. Eks üks põhjusi ole selles, et valisime partneriks ehitusfirma Mapri Ehituse, kellega koostöö on hästi sujunud,” rääkis Kõo põllumajandusettevõtete Mangeni PM OÜ/Kõo Agro ja OÜ/Õnne Piimakarjatalu tegevjuht Maarika Susi (pildil).