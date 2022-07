Kodulindude kollektsiooniaias toimetavad noored giidid

Võõrkeelt on vaja läinud ukrainlastega, kes Eassalu külas on tulnud uudistama Eesti a­inulaadset turismiobjekti, igasugust tõugu sulelisi. Külalisraamatus on noorte giidide kohta vaid kiidusõnad, sest poisid teavad ja tunnevad sulelisi, kes vanaema Marika ja vanaisa Raivo Hundi rajatud kollektsiooniaias kirevad, kaagutavad, klugistavad, prääksuvad või huilgavad nagu paabulind.

Eassalu küla, kus poiste töökas suvevaheaeg peamiselt möödub, jääb halduspiiride muutmise järel Pärnu linna. Suurest teest veidi eemale jääva Küti-Uuetoa talu kohta räägib perenaine Marika Hunt, et see on põliskoht, kuhu tema tuli oma perega elama 32 aastat tagasi, sama kaua on siin peetud kodulinde. Alustati kahe kana ja kukega, siis tulid kalkunid ja haned jõulupraeks, kuni tekkis huvi dekoratiivlindude vastu. Viis aastat tagasi hakati tegelema oma suleliste kogu näitamisega külastajatele ja töökojaks mõeldud kõrvalhooneosa ehitati välja talupoeks, kus on müügil oma kätega valmistatud tooted.