Väljasuremisohus ebapärlikarbid kosuvad oma kodujões

Pärast aastast kasvamist on vastsed tervelt millimeetrised ning viiakse laborist Lahemaale kodujõkke tagasi. Just nii juuni keskel tehtigi: tuhat üheaastast noorkarpi on nüüd auguplaatidel jões kasvamas, igas võrguga piiratud pesas kaks pisikest karpi. Plaatidel seepärast, et jõepõhjas võiksid nad muidu hukkuda. Arvatavasti jätkub nende elu nõnda viis kuni kaheksa aastat, enne kui nad plaadipesadest välja võetakse ja jõepõhja lastakse. Kusjuures neid plaate peab käima kord või paar nädalas setetest puhastamas. Seda teevad RMK kalakasvatustalituse ja keskkonnaameti töötajad koos kohalike inimestega. Igatahes on lootust, et praegu plaatidel sirguvad karbivastsed võiksid selles jões elada isegi üle saja aasta vanusteks.