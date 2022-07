Prantslane toodab eestlastele puhast toitu

Prantslasest aednik Jean Lesbazeilles on võtnud eesmärgiks juhtida tähelepanu maailma keskkonnaprobleemidele ja tuli selleks Eestisse, et hakata siin puhast toitu kasvatama. Kui meil on Eestis levinud mahetootmine ja permakultuuri viljelemine, siis tema põhimõtted on kõik see kokku ja vähemalt üks vint veel peale keeratud.