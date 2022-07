Mustikamaias prille ei kanna

Mustikas on kalorivaene mari, mis sisaldab antioksüdante rohkem kui enamik juur- ja puuvilju. Kuid hea pole vaid mari. Lehtedest saab keeta tervislikku teed, aga võiks maitsta ka õisi: nende hapukas mekk on ootamatult meeldiv.

Tänu antioksüdantidele, näiteks seleenile, tsingile ja C-vitamiinile, on marjad kasulikud silmadele. Vanad eestlasedki on kinnitanud, et inimesed, kes elasid mustikaraba ä­äres ja sõid pidevalt mustikaid, olid head nägijad ega pidanud prille kandma. Ka õpetasid nad, et kui kõht lahti on, tuleb võtta kuivatatud mustikad, panna need pudelisse, kallata piiritust peale ja hoida pudelit soojas kohas, kuni vedelik mustaks läheb. Siis pidi seda veega sisse võtma.