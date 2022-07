Baltoscandal 2022: Vaglad riista otsas, suudlus emaga, pissised püksid ja teisi šokeerivaid hetki Rakverest

Baltoscandali võimsaim lavastus oli Kim Noble «Lullaby For Scavengers», mis ülestas kõik piirid, pani saalis tundma vastikust, hinge kinni hoidma, naerma, aga ennekõike oli see tohutult südamlik ja dramaturgiliselt ülimalt peensusteni komponeeritud tervik.

Kumb stseen oli ilgem, kas see, kui meesnäitleja tõmbab oma riistal eesnaha tagasi ja asetab suguelundile vagla või see, kui ta alasti lesib vakladest kubisevas vannis? Või hoopis kirglik suudlus emaga? Või hoopis mindi üle piiri siis, kui naisnäitleja etenduse alguses pissib püksi ja siis märgade pükstega aeleb publiku süles ning pissiloiku loobitakse vaatajate jalatseid? Mis on õõvastavam, kas nukk, kes seksuaalselt pilastab ja tapab teisi nukke või robot, mis on üks-ühele koopia reaalsest inimesest?