Välismaa lühiuudised

Twitter kaebas Elon Muski kohtusse

Twitter kaebas Elon Muski ettevõtte ostmiseks sõlmitud 44 miljardi dollarise lepingu rikkumise tõttu teisipäeval kohtusse. USA Delaware’i osariigis esitatud hagis nõuab Twitter tungivalt, et kohus kohustaks miljardäri suhtlusvõrgustiku ostutehingut lõpule viima, väites, et ükski rahaline hüvitis ei suuda tema tekitatud kahju heastada. Musk tõmbas Twitteri ostmisele pidurit reedel, süüdistades platvormi haldavat ettevõtet Twitter Inc eksitavates väidetes libakontode arvu kohta. Washington Post kirjutas, et Musk näeb endal õigust tehingust taganeda, sest tema sõnul pole Twitter ettevõtte tegevuse kohta piisavalt informatsiooni andnud. AFP/BNS