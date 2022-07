«Einstein ja Margarita» arvustus: geenius on inimene, kes sosistab jumalaga

Lavastust «Einstein ja Margarita» vaatama sättides urgitses minus alateadlik hirm, et näidend on liialt sõjakeskne. Hirm, et kui ei saa mitte midagi aru relatiivsusteooriast, siis järelikult on näitlejate ponnistused minusuguse peale maha visatud aeg. Aga eks teatrisse minekul on alati ootused ja lootused. Alati tahaks, et etendus oleks väga hea või siis vähemalt hea.