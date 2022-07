H&M lõpetab täielikult äri Venemaal

2. märtsil Venemaal müügi peatanud rõivatootja H&M teatas eile, et on otsustanud äritegevuse Venemaal täielikult lõpetada. «Kaalusime otsust pikalt ning jõudsime järeldusele, et praeguseid olusid arvestades ei saa me Venemaal äritegevust jätkata,» sõnas H&M Groupi tegevjuht Helena Helmersson Reutersi vahendusel. Enne likvideerimisprotsessi avatakse ajutiselt Venemaa kauplused, et korraldada tühjendusmüük. PM