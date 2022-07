ARHIIV ⟩ Bioloog seletab: kuidas meile keskkonnaküsimustes laste, koerte ja maakeradega kärbseid pähe aetakse

Mida mina siin üldse kobisen!» Hea sõber Mari lööb lehe lauale: «Mina lähen nagunii põrgusse. Mul on viis last.» Tunnen piinlikkust, nagu ikka siis, kui tahaks nii väga uskuda kellegi headusse, aga faktid osutavad vääramatult, et ta on hakkama saanud sigadusega. Meie vestlusteemaks on keskkonnahoidlik käitumine ja lauale löödud Maalehest vaatab vastu leheküljelaiune pealkiri «Teaduslik soovitus: tahate võidelda kliimamuutusega – tehke vähem lapsi».