Sookured hävitasid maisisaagi

Heinailm hea

Jõgevamaal tegutsev loomakasvatajast põllumees Lembit Paal rääkis, et nemad said heina kiirelt, heas kvaliteedis ja soovitust suuremas koguses tehtud. Samas rohusilo esimese niite võttis kuivus soovitust viiendiku võrra väiksemaks. Teine niide lõpeb selle nädalaga ja seegi jääb tavalisest kesisemaks. Kuid muret see Paalile ei tee, sest söödavaru on tal tubli pool vajadusest ees. „Söödavaru peab olema, kui toimetad paepealsel nitraaditundlikul alal. Põud teeb meile tõsist kurja, on aastaid, kus meil rohukasv põuaga lihtsalt lakkab,” selgitas ta. Söödariski maandamiseks külvasid nad tänavu 114 hektarile raagherne ja vilja segu, mis koristatakse siloks.

Maisi on neil tänavu maas tavapärasest poole vähem, sest sedagi varu on piisavalt. Maisi kasvuks on tänavu soojust ja niiskust ning see kasvab mühinal. Kuid söödateravilja osas on pilt kirjum, sest väetist sai vähem. „Peame leppima odra tagasihoidlikuma saagiga, sest koonerdasime kalli hinnaga väetise ostmisel ja see on põllult näha,” nentis ta.