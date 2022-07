Lõhe ja forelli hind kerkis sel suvel ajaloo kõrgeimale tasemele

Kui forelli- ja lõhefilee kilo hind poeletil hakkas 30 eurole lähenema, loobusid paljud selle ostmisest. Seda enam, et ostja ootuses seisnud tooted olid õhtuks oma värske välimuse kaotanud ja kedagi enam ei meelitanud. Sellest oli kahju, sest kala on teadagi tervisele väga kasulik.

Tallinna lähedal Vihterpalus suurt kalatööstust ja kauplust omava pereettevõtte M.V. Wool nõukogu esimees Meelis Vetevool ütles, et ettevõttel tervikuna läheb hästi, ehkki majanduslikult on veel takistusi, mis tuleb lähitulevikus ületada.

Eelkõige mainis ta üha kallinevat energiat, mis mõjutab kõiki tööstusharusid ning tingib iga kauba (kütus, elekter, pappkastid, kiled, teibid, seadmed ja muu tootmises vajalik) hinna 50–100 protsendi suurust hinnatõusu. Samal ajal on puudus tööjõust, millega kaasneb tugev palgasurve ettevõtetele, ning lõhe ja forelli rekordkõrgusele jõudnud toorainehind.

Lõhe ja forelli hind ajaloo kõrgeim

Lõhe ja forelli toorainehind on tõesti olnud sel kevadel-suvel ajaloo kõrgeimal tasemel, ületades eelmisi tippe enam kui poole võrra. See on tingitud ühelt poolt pakkumise vähesusest ning teiselt poolt suurest nõudlusest kõikjal maailmas.