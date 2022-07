Glüfosaadi kasutusluba ilmselt pikendatakse

Eesti põllumajandus- ja toiduameti taimekaitse ja väetise osakonna nõunik Mariann Leps sõnas, et tõenäoliselt see kohtuotsus, mis kohustab keskkonnaagentuuri glüfosaati uuesti hindama, Euroopa Liidu glüfosaadi hindamise protsessi ei mõjuta.

Leps täpsustas, et kuigi glüfosaat on euroliidus ja Eestis heaks kiidetud kuni selle aasta 15. detsembrini, siis, arvestades läbitöötamist vajava materjali mahtu, tuleb usutavasti selle lõpule viimiseks seda perioodi aasta võrra pikendada. „Pikendamine on reeglitekohane ja seda kohaldatakse juhul, kui riski hindamine on pikale läinud põhjustel, mis ei sõltu heakskiidu pikendamise taotlejast,” selgitas ta.