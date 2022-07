Digitaalne karjalaskepäev võib muuta põllumajanduse tulevikku

Mida tähendab digitaalne karjalaskepäev? See on tarbijate ehk kogukonna kaasamine investorina oma ettevõttesse, müües unikaalseid digilepingus sisalduvaid digipilte ehk NFT-sid. Lahti seletades on see võimalus, kuidas kogukond saab investeerida endale südamelähedasse põllumajandusettevõttesse ja olla sellega kaasatud ettevõtte tegevusse. See annab võimaluse ilma keerulise ja tüütu bürokraatiata osaleda otsustusprotsessides ja saada osa kasumist, seega on see atraktiivne võimalus investeerida oma väärtustele vastavasse ettevõttesse. Kõigele sellele lisaks saab inimene osa digifarmist ja saab seda hakata endale ka ise looma. Praeguseks on Eestis digitaliseeritud nii veise-, kitse- kui ka kanafarm.